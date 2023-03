Usiamo questo modo di dire - tirare la corda - quando ci riferiamo a qualcuno che rende tesa una situazione, anzi fa di tutto perché sia così tesa - la corda - che prima o poi uno dei due che la tirano è costretto a mollare. Ok, stiamo parlando di ACi vogliono piedi ben piantati per terra, mani salde e concentrazione solidissima. Non ci si deve distrarre nemmeno un secondo. E ogni parola deve essere una freccia che va a segno. Sono tutte caratteristiche che Conte ha nel suo bagaglio professionale, lo sappiamo da tempo., fino allo spasimo, fino a ben oltre la soglia del pudore, fino al momento in cui di là cedono, si arrendono, mollano la presa e gliela danno vinta.Da qualsiasi parte si voglia considerare la questione:, come tante altre volte è capitato in passato. Ce l'ha fatta. Voleva farsi cacciare, si è fatto cacciare., chiaro. In queste ore -. Ma non è questo il punto. Qui ci preme solo sottolineare quantoLo dice apertamente, lo urla al mondo ad ogni piè sospinto. Ogni sua frase va in quella direzione. Da anni Conte a un certo punto si stanca, stacca la spina, costringe spalle al muro la società e urla: non siete alla mia altezza.di limarmi le unghie.Se lo osservate bene, mentre accusa quelli del Tottenham - giocatori, dirigenza - di non essere alla sua altezza; verrà facile notare una specie di disgusto acquattato tra le labbra, quasi unaQuegli stessi altri che tra un po' scrolleranno la rubrica dello smartphone, fermandosi alla C di Conte. Mister, ha voglia di venire da noi? Certo, la riempiamo d'oro. Sì sì, altro che ristorante da dieci euro. E allora Mister, viene? Si figuri, certo, quando vuole cominci pure a farci sentire delle nullità, ci dica che non valiamo niente e che non siamo alla sua altezza: non vediamo l'ora, ha deciso Mister, che fa, accetta?