"Oggi è importante dire che l'Inter sia l'antagonista della Juve, è giusto che ci sia questo giochino per poi buttarci giù alla prima mazzata". Lo dice Antonio Conte a proposito della comunicazione in questo senso dopo Inter-Udinese: "Ma noi non dobbiamo sentire le sirene ammalianti ma stare coi piedi per terra. I tifosi devono essere contenti perché i ragazzi hanno 'buttato il sangue'. Poi non so che definizione potremo dare all'Inter, non dobbiamo avere l'idea di rompere le scatole a tutti, e lo potremo fare se lavoreremo. Che parlino gli altri, noi dobbiamo stare zitti e fare il nostro dovere. I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni".