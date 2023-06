All'indomani della presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, l'ex Roma è ancora il personaggio più chiacchierato. Accolto con freddezza dal popolo partenopeo, il francese deve raccogliere l’eredità pesante di Spalletti ma ha già una grande esperienza in Italia. Anzi, numeri e punti alla mano, è il quarto miglior allenatore della storia della Serie A. Garcia infatti ha una media di 1.99 punti a partita conquistati nel nostro campionato, un exploit che lo mette in una ristretta cerchia. Tra mammasantissima del nostro calcio e alcune sorprese, ecco la top 10 degli allenatori con la miglior media punti in Serie A, tra quelli che si sono seduti in panchina almeno 50 volte.