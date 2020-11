Giuseppeha firmato il nuovo, che in mattina sarà in Gazzetta Ufficiale. Quindi, dal 5 novembre al 3 dicembre l'Italia sarà divisa in tre aree:, che sono quelle ad alto rischio;, rischio intermedio;, le più sicure. E in base alla zona, ovviamente, ci sono regole e divieti differenti.Le zone dovrebbero essere così composte. Zona rossa:. Con lain bilico. Zona arancione:Il resto è zona verde.Didattica a distanza al 100% nelle superiore, nel trasporto pubblico capienza dimezzata (50% su bus, metro e treni regionali), centri commerciali chiusi nel weekend e giorni festivi, fermi i musei, le mostre, le sale bingo, sospesi i concorsi pubblici eccezion fatta per quelli che riguardano la sanità. Cambia il coprifuoco: non più dalle 23 alle 5 del mattino, ma dalle 22 alle 5.Qui le regole sono più aspre:, ma restano chiusi, per tutto il giorno, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie., salvo per comprovate regioni di lavoro, studio e salute. Per il resto, valgono le regole della zona verde, con il 50% di capienza sui mezzi pubblici, DAD per le scuole superiori e coprifuoco alle 22.Qui le regole più aspre: vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, perfino gli spostamenti all'interno del territori se non per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. La didattica a distanza non riguarderà solo le superiori, ma partirà dalla seconda media (eccezion fatta per i minori disabili). La mascherina sarà obbligatoria invece per la scuola primaria. Chiusi i bar, le pasticcerie, i ristoranti e tutti i negozi che non vendono bene essenziali. E' consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, ma solo fino alle 22. Aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento lungo le autostrade, le industrie, le farmacie e i supermercati., nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. .