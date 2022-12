Il punto strappato ieri, a fatica, sul campo delin Premier ha gettato ulteriori ombre sul futuro al Tottenham di. La parabola del tecnico italiano sulla panchina degli Spurse salvo il passaggio agli ottavi di Champions League in un girone non proprio complicato, la stagione dell’ex Inter. Nonostante lo sforzo della società sul mercato.– Con solo due vittorie nelle ultime cinque uscite in campionato, il Tottenham ha complicato, e di molto la rincorsa al titolo, già difficile in partenza. E soprattuttoche verrà: gli Spurs, adesso quarti, vedono risalire a grandi passi Manchester United e Liverpool. Avversari decisamente non banali. Il rendimento a singhiozzo dell’ultimo periodo, tutt’altro che simpatizzanti dello stile di gioco del leccese. Il suo 3-5-2 infatti, è giudicato troppo difensivo da numerosi sostenitori degli Spurs. Ci si aspettava decisamente di più, soprattutto alla luce del mercato condotto da Paratici, il quale ha cercato di accontentare, il più possibile, l’ex juventino. L’arrivo di(suo pallino) a giugno va in tale direzione, senza dimenticare la permanenza di, trattenuto nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e la corte spietata di Guardiola. E va aggiunto anche l’arrivo didall’Everton per quasi 60 milioni di euro.- Tutto ciò però non basta a Conte, che ieri si è ancora lamentato davanti ai media: “La società vuole fare cose, ma con giovani di prospettiva che non hanno grandi salari come Kane e Kulusevski. Cercheremo di fare qualcosa a gennaio”. Il 53enne ha grandi ambizioni, e pure di questo parlerà con la società visto il contratto in scadenza il prossimo giugno: Paratici vuole tenerlo, e il numero uno degli inglesi, Levy,Certo, ci deve essere comunione d’intenti e le discussioni verteranno proprio su questo argomento: riuscirà Conte a convincere il presidente ad altre spese ingenti per migliorare la squadra? Finora ce l’ha fatta, ma serve un ulteriore strappo alle regole. Battere ilin Champions, in una sfida che si preannuncia già ad alta tensione, sarebbe un’altra carta in favore di Conte per persuadere i dirigenti degli Spurs a cambiare (definitivamente?) la filosofia del club.