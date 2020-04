Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, si è recato questo pomeriggio a Milano, in prefettura, per un incontro con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Attività sportive? Ci potrà essere libero sfogo all'attività motoria, allontanandosi dall'abitazione, ma rispettando le distanze. Non significa che buttiamo a mare i sacrifici fin qui fatti, dobbiamo continuare ad agire in modo responsabile".



SUL MOMENTO - "Tutti speravano di tornare alla normalità, ma non ci sono le condizioni. Stiamo facendo sacrifici, non è il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini".



SULLA VISITA IN LOMBARDIA - "Non sono venuto nella fase critica perché forse avrei creato intralcio. Sarò qui, ma anche a Bergamo, Brescia, Codogno e Lodi. Non dimentico Piacenza".



SUI CONGIUNTI - "E' una forma ampia - lo preciseremo anche nelle faq - ma non significa che si può andare a casa di amici a fare feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive. Non significa potersi trovare a casa di amici, ricordo che un quarto dei contagiati è negli appartamenti".



SULLA CEI - "Polemica? Dispiace, rispettiamo le libertà di culto. Ci siamo sentiti, non c'è nessun atteggiamento materialista del governo, ma c'è rigidità. Lavoreremo per un protocollo di sicurezza, così che i cittadini possano partecipare alle funzioni in sicurezza".