Prove di 3-4-1-2 per l'Inter contro la Fiorentina. Per la prima volta in stagione, Antonio Conte ha scelto Sanchez accanto a Lukaku e Lautaro Martinez dall'inizio. Un test in vista del futuro, quando alle spalle delle due punte dovrebbe esserci Christian Eriksen. Il danese, infatti, nei piani dell'allenatore giocherà sulla trequarti o da mezzala.