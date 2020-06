Nel corso delle ultime stagioni, o forse addirittura nell'ultimo quinquennio, nel mondo del calcio e di conseguenza in Serie Aal fine di arrivare al cross. Si chiamanoe ne abbiamo avuto un esempio lampante nel corso della semifinale di Coppa Italia frain cui proprio questo schema ha in realtà portato poi i nerazzurri a subire, in contropiede, il gol dell'1-1 che è costato la qualificazione alla finale. Un esempio lampante di come questo stile di battuta, che per molti allenatori è uno schema che genera vantaggio all'attacco, per altri in realtà non lo è e al contrario, abbiamo scelto di analizzare proprio ilin zona gol dell'Inter sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Abbiamo preso come punto di riferimento. Ebbene i dati confermano come, per l'Inter, la strategia di battere i corner corti, non genera quasi mai alcun tipo di vantaggio.Partendo dall'attuale stagione il numero di gol segnato dall'Inter sugli sviluppi di un calcio d'angolo è di 2 in campionato e 3 in Coppa Italia di questi 2 (Bastoni contro il Lecce e Lukaku col Cagliari in Coppa Italia) arrivano da corner battuto corto. Nella stagione 2018/19 furono 4 i gol segnati da calcio d'angolo diretto (fra cui anche il famoso "l'ha ripresa Vecino" contro il Tottenham) contro 1 solo gol da calcio d'angolo corto (De Vrij contro il Milan). Il confronto si fa invece impietoso con la stagione 2017/18 quando il parziale si attesta su 7 gol segnati da corner battuto diretto contro gli zero da corner corto.Lo è perchè con i nuovi schemi di Antonio Conte spesso la squadra si ritrova a subire gol in contropiede da posizione di vantaggio come accaduto in stile horror contro il, ma lo è anche perché dNel 2017/18 due battitori comee Brozovic permisero all'Inter di fare dei calci piazzati un punto di forza dominante. Oggi a Brozovic si è aggiuntoche proprio col Napoli ha certificato la sua pericolosità sui calcia piazzati. Vale davvero la pena insistere su un fondamentale che non genera vantaggi? La risposta è no.