. Al momento nulla che a vedere con la Juventus,. L'allenatore del Tottenham,ieri è stato ospite della Trattoria Fratelli Bravo in Corso Moncalieri, ristorante molto noto che solitamente accoglie juventini e granata, giocatori e non solo. Il post del locale sui social è stato invaso da commenti di supporter nostalgici, che lo rivogliono al timone.Al momento è un'ipotesi molto complicata, ma che non va scartata a priori.Non è mistero che nella nuova ristrutturazione della Juve ci sia spazio per un cambio in panchina e se dovesse finire con Allegri, che ha un contratto fino al 2025 da 7 milioni di euro più bonus a stagione,. E a quel punto vederlo per ristoranti a Torino non sarebbe più una notizia.