Ha rifiutato la prima proposta di rinnovo del Tottenham, mandando in fibrillazione i tifosi della Juventus. In quota il futuro immediato di Antonio Conte è però al Gtech Community Stadium, dove lunedì 26 gli Hotspurs torneranno in campo per il Boxing Day di Premier League contro il Brentford. Una chiusura di anno che per il tecnico salentino si apre con i buoni auspici delle quote, visto l'1,95 offerto per il «2» contro i biancorossi, dati a 3,70 subito dietro il segno «X» (3,60). A medio termine i bookmaker puntano ancora su Conte per gli ottavi di finale di Champions League contro il Milan, con l'ex ct azzurro favorito per il passaggio del turno: in questo caso la qualificazione è data a 1,55 contro il 2,30 dei rossoneri. Più in salita invece il capitolo trofei, con la Fa Cup obiettivo più raggiungibile secondo gli analisti. Qui la vittoria finale del Tottenham è data a 8,50, al terzo posto dietro Manchester City (4) e Liverpool (7); per la Premier i giochi sembrano invece fatti, visto il duello tra City (1,40) e Arsenal (attualmente primo ma a 3,15), con gli Hotspurs lontanissimi a 61. La top 4 rimane comunque alla portata vista la quota a 2,15.