Giuseppe Conte torna a parlare alla nazione sulle norme anti-Covid. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato in conferenza stampa: "Abbiamo riportato l'rt a 0,91 e c'è un calo di accessi ai pronto soccorsi. Continuando così, nel giro di un paio di settimane, vicino alle feste natalizie, tutte le Regioni saranno gialle. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia per evitare l'impennata dei contagi. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare una terza ondata che potrebbe arrivare già a gennaio e non essere meno violenta della prima".



"Ci saranno ulteriori restrizioni nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Saranno vietati tutti gli spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case. Nei casi di necessità sono compresi anche le iniziative per prestare assistenza ai non autosufficienti. Sempre consentito il rientro nel comune di residenza o dove si abita con continuità, questo consentirà il ricongiungimento delle coppie. Non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni, ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste feste. A Natale, Santo Stefano e Capodanno saranno vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro".