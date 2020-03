Il premier italiano Giuseppe Conte ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, nella quale ha parlato della lotta al coronavirus: "È prematuro dire quando saranno allentate le restrizioni in Italia, ma ciò dovrà avvenire «in modo molto graduale, nel momento in cui il comitato scientifico riterrà che la curva dei contagi inizierà a scendere. Siamo nella fase più acuta dell’emergenza. È difficile fare previsioni esatte. Gli esperti sono ancora cauti, ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco. Stiamo limitando i diritti costituzionali dei nostri cittadini e l’Europa deve reagire evitando tragici errori.,



Conte ha aggiunto: "Alcuni Paesi non comprendono le forti restrizioni che questa emergenza produrrà nella sfera economica. Stiamo giocando una partita storica. L’Italia e la Spagna sono le più esposte al momento, ma lo saranno tutti. I numeri, purtroppo, stanno aumentando in tutti i Paesi ed è un’emergenza sanitaria ed economica che colpisce l’intera Ue. Ma anche quei Paesi ragionano con uno sguardo vecchio, superato. Un’ottica inadeguata per questa crisi. Questo è uno shock simmetrico che colpisce tutti ed è eccezionale, come ha giustamente sottolineato il presidente Pedro Sanchez. Ecco perché è necessario rispondere con una reazione forte e unitaria, che utilizza strumenti straordinari".