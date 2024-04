Conte vuole allenare in Italia: il punto su Milan e Napoli

Tic tac. Il tempo scorre, le lancette girano, in meno di un mese sarà tutto più chiaro.. L'ex guida di Inter e Juventus, senza squadra dopo l'addio al Tottenham di fine marzo 2023, dopo un anno sabbatico, di riposo con la famiglia, e di studio, ha una voglia matta di tornare in pista. Gli manca il campo e ha fame di vittorie, non vede l'ora di sposare un nuovo progetto. Ma solo se sarà davvero ambizioso.Per intenderci, non siederà sulla prima panchina libera. Sceglierà il club nel quale gli obiettivi sono chiari fin dal primo giorno, nel quale si possa lottare fin da subito per vincere trofei. Dirà sì a un presidente che possa accontentarlo, non solo dal punto personale,. La realtà non può superare la fantasia. Per questo è poco credibile che il suo stipendio, il prossimo anno, sia in linea con quanto guadagnava al Tottenham, 15 milioni di sterline al netto a stagione (oltre 17 milioni di euro).

Conte parte da una certezza,I club del nostro campionato non possono spendere le cifre di quelli di Premier League, ma per l'allenatore salentino questo non significa necessariamente abbassare l'asticella. E' stato uno dei protagonisti della rinascita della Juventus,. Non la Roma, che ha scelto di confermare De Rossi, non la Juventus, che ha puntato il mirino su Thiago Motta.

Al momento nessuna pista va esclusa a priori,che lo considerano l'unico in grado di ricostruire sulle macerie lasciate da Pioli,, ma RedBilrd ha altre idee tecniche ed economiche, per ora punta su un profilo meno costoso, che sappia lavorare con i giovani e sappia valorizzarli. Per il Milan, insomma, non è una prima sceltama non sono ancora stati messi tutti i puntini sulle 'i'. Molto dipenderà da come finiranno la stagione gli Azzurri e da che tipo di mercato verrà impostato. Un mese e sarà tutto più chiaro.