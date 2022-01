Niente trasferta a Bergamo per il Torino, ma intanto l'Atalanta come da prassi ha reso noti i convocati per la sfida: out Zapata, Gosens, Musso e Palomino, oltre allo squalificato Freuler:



Portieri: Bertini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Cittadini, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Pezzella, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina,

Attaccanti: Ilicic, Muriel, Piccoli.