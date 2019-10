Sono 20 i convocati di Ernesto Valverde in vista della sfida che vedrà il Barcellona affrontare l'Inter nel secondo turno del girone F di Champions League. In lista sia Messi che Dembelé, entrambi non al meglio.



Ecco l'elenco completo:

Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Aleñá, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Junior and C. Pérez. Out injured are Jordi Alba, Umtiti, Ansu Fati.