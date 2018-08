Ecco i convocati del Belgio per le amichevoli contro Scozia e Islanda: ci sono Mertens del Napoli e Castagne dell'Atalanta, assente il viola Mirallas. Out per infortunio anche de Bruyne e Januzaj.



Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels.



Difensori: Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Kompany, Vermaelen, Vertonghen.



Centrocampisti: Carrasco, Castagne, Chadli, Dembele, Fellaini, Meunier, Tielemans, Vanaken, Verstraete, Witsel.



Attaccanti: Batshuayi, Benteke, E. Hazard, T. Hazard, Lukaku, Mertens, Trossard.