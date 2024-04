Alla vigilia della sfida contro l'Udinese al Dall'Ara,che, nonostante i primi allenamenti con il resto del gruppo, non sarà a disposizione per la sfida contro i friulani che può valere un altro passo verso la qualificazione in Champions League.che, dopo essere uscito con un acciacco dalla sfida contro la Roma all'Olimpico, sarà titolare.L'elenco completo:: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.: Castro, Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.