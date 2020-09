Ecco i convocati del Cagliari per la sfida con la Lazio: prima chiamata per Godin, assenti Pereiro e Luvumbo (per il quale manca il transfer).



Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.



Difensori: Godin, Tripaldelli, Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz.



Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Tramoni, Nandez, Oliva.



Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Sottil.