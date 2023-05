Sono 26 i convocati di Vincenzo Italiano in vista della sfida che la Fiorentina disputerà domani in trasferta a Salerno contro la Salernitana. Ci sono Giacomo Bonaventura e Antonin Barak che erano in dubbio per la gara.



Ecco l'elenco completo

Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofoloni, Dodo, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kayode, Kouame, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi, Venuti.