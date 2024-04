Convocati Fiorentina: Italiano ritrova Nzola, c'è un solo assente

17 minuti fa



Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso noto la lista dei convocati per la gara di ritorno di domani con il Viktoria Plzen. Rispetto a lunedì, rientra Nzola mentre non è in lista UEFA Castrovilli. Per il resto sono tutti a disposizione del tecnico.



Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil, Nzola.