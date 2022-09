Ecco la lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Verona:



1) AMRABAT Sofyan



2) BARÁK Antonín



3) BIANCO Alessandro



4) BIRAGHI Cristiano



5) BONAVENTURA Giacomo



6) CEROFOLINI Michele (P)



7) DUNCAN Joseph Alfred



8) FAVASULI Costantino



9) GONZÁLEZ Nicolas Ivan



10) IKONE Nanitamo Jonathan



11) JOVIĆ Luka



12) KOUAME Christian Michael Kouakou



13) KRASTEV Dimo Nikolaev



14) MALEH Youssef



15) MANDRAGORA Rolando



16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas



17) MENDONÇA CABRAL Arthur



18) RANIERI Luca



19) SAPONARA Riccardo



20) SOTTIL Riccardo



21) TERRACCIANO Pietro (P)



22) TERZIĆ Aleksa



23) VENUTI Lorenzo



24) ŻURKOWSKI Szymon Piotr



Di seguito anche il report medico su Gollini:



ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pierluigi Gollini non sarà disponibile per la gara di domani a causa di un trauma contusivo al ginocchio occorso durante la gara di Conference League dello scorso giovedì