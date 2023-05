La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per Napoli-Fiorentina. Torna disponibile e arruolato Sofyan Amrabat, assente a Salerno mercoledì. Spicca, invece, l'assenza di Arthur Cabral, uscito malconcio dall'allenamento di ieri. Sono in tutto ventiquattro i calciatori che prenderanno parte alla trasferta in terra campana.



1) AMRABAT Sofyan

2) BARÁK Antonín

3) BIANCO Alessandro

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BREKALO Josip

7) CASTROVILLI Gaetano

8) CEROFOLINI Michele (P)

9) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

10) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

11) DUNCAN Joseph Alfred

12) GONZÁLEZ Nicolas Ivan

13) IKONE Nanitamo Jonathan

14) JOVIĆ Luka

15) KOUAME Christian Michael Kouakou

16) MANDRAGORA Rolando

17) MILENKOVIĆ Nikola

18) RANIERI Luca

19) SAPONARA Riccardo

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) TERZIĆ Aleksa

23) VANNUCCHI Tommaso (P)

24) VENUTI Lorenzo