Questi i convocati del Genoa per la sfida contro il Parma: "Rifinitura pomeridiana per la squadra prima di raggiungere Parma con la Freccia Rossoblù. Tra le prove dei calci piazzati e le limature finali, il tecnico ha passato in rassegna il gruppo. Con la squadra si è allenato il difensore Da Cunha (19 anni), in forza alla Primavera e alla prima convocazione. Forfait all’ultimo per Favilli a causa di una lesione al bicipite femorale, rimediata durante la rifinitura e già accertata dagli esami effettuati. Proprio la rappresentativa dei grifoncini è stata protagonista di una bella vittoria contro l’Inter (4-3), nella sfida disputata al Begato 9 Stadium. “Complimenti a mister Chiappino e ai ragazzi” è stato il saluto di Andreazzoli in sala stampa. Al termine dei lavori è stato consegnato l’elenco dei convocati al tm Pellegri. Sono ventuno i giocatori selezionati.







Convocati: 2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 11 Kouamè, 13 El Yamiq, 15 Jagiello, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 28 Agudelo, 29 Cassata, 32 Ankersen, 33 Pajac, 72 Da Cunha, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti".