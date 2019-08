Sono 24 i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare in amichevole questa al Nereo Rocco di Trieste la Triestina nell'ultima amichevole precampionato del club bianconero. Presenti in lista tutti gli uomini mercato, da Dybala a Higuain passando per Mandzukic e Rugani. Assente invece l'infortunato Cristiano Ronaldo.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi.