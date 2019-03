La Juventus ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera, contro l'Udinese. Ci sono Mandzukic e Dybala, out invece De Sciglio. Ecco l'elenco completo: ​Szczesny, Perin, Pinsoglio; Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Matuidi, Emre Can, Bentancur, Kastanos, Nicolussi Caviglia; Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi, Mavididi.