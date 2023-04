In partenza per Lisbona ✈️ pic.twitter.com/3q7zgvMPDB — JuventusFC (@juventusfc) April 19, 2023

Sono 23 i convocati diin vista della partita che vedrà laaffrontare lonel ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera in Portogallo. Ci sono sia, che aveva svolto una prima parte di allenamento personalizzato, siache all'andata aveva accusato in campo il malore al petto.Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, PAredes, FagioliAttaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulè