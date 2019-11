Ciò che i tifosi della Juve temevano è ora realtà: Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo. Sono ufficiali, infatti, i convocati di Sarri per la sfida contro l'Atalanta: assente il fenomeno portoghese, ancora alle prese con i problemi fisici che - come ha personalmente dichiarato - lo tormentano da qualche settimane. Recupera, invece, Miralem Pjanic. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Bentancur

ATTACCANTI: Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi