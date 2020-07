Maurizio Sarri recupera Alex Sandro e Giorgio Chiellini per la partita di stasera contro il Milan. Il terzino brasiliano e il capitano bianconero figurano infatti nell'elenco dei convocati per il match di "San Siro", dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni. Oltre agli squalificati De Ligt e Dybala, Sarri non potrà contare nuovamente sugli acciaccati De Sciglio, Demiral e Khedira.



Ecco l'elenco completo dei convocati:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



DIFENSORI: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo



CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore



ATTACCANTI: Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni