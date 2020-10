Sono 19 i convocati di Andrea Pirlo per la sfida che vedrà la Juventus affrontare domani la Dinamo Kiev in ucraina. C'è Paulo Dybala con Alvaro Morata, unici due attaccanti in lista, e ritorna anche Aaron Ramsey.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.