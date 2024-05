Convocati Juventus: fuori Alex Sandro, la scelta su Yildiz

58 minuti fa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani in casa della Roma. Assente come annunciato in conferenza stampa Kenan Yildiz, oltre all'infortunato Alex Sandro. Questo l'elenco:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio



Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Djalò



Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling jr, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Nicolussi Caviglia



Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean