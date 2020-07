Non solo Immobile e Caicedo, di rientro dalle rispettive squalifiche scontate contro il Milan: Simone Inzaghi ritrova anche il difensore brasiliano Luiz Felipe tra i convocati per la partita per le 19.30 contro il Lecce. C'è anche Milinkovic-Savic, uscito sofferente in occasione del match contro i rossoneri, così come Cataldi e Leiva. Rimangono a casa Lulic, Marusic e Correa.



Ecco la lista completa: Acerbi, Adekanye, A. Anderson, D. Anderson, Bastos, Caicedo, Cataldi, Falbo, Guerrieri, Immobile, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Milinkovic, Parolo, Patric, Proto, Radu, Strakosha, Vavro.