In attesa di capire se si scenderà in campo a causa dell'allerta meteo, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Crotone: mancano Strakosha e Luiz Felipe, rientra Ciro Immobile. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Furlanetto, Pereira, Reina

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu

Centrocampisti: Aka Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi