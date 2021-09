Un Milan incerottato si presenta a Torino per provare a mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno e spedire la Juventus a -11 in classifica. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati, nella quale figura il portiere Mike Maignan, reduce da un colpo alla mano a Liverpool e in dubbio alla fine. Restano a casa gli indisponibili Giroud, Ibrahimovic, Messias, Calabria, Krunic e Bakayoko.



Questo l'elenco completo:





PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu



DIFENSORI: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali



ATTACCANTI: Leao, Maldini, Pellegri, Rebic