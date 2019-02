Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani al San Paolo (ore 19).



I convocati:

Meret, Ospina, Karnezis;

Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches;

Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski, Verdi, Callejon;

Mertens, Ounas, Insigne, Milik.