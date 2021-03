Non ci sono Lozano, Manolas, Petagna Rrahmani per la sfida contro il Milan, oltre al lungodegente Ghoulam. Questo l'elenco dei convocati di Rino Gattuso per la partita in programma domani a San Siro: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)