Dopo il pareggio casalingo contro il Milan, il Napoli si prepara per affrontare la trasferta di domani a Bologna. Ecco il report dell'ultimo allenamento di oggi con i convocati:



ALLENAMENTO - La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. Prima fase dedicata a torello e circuito di riscaldamento. Successivamente seduta tattica a campo grande. Lavoro in palestra per Llorente. Younes non partirà per Bologna per un risentimento muscolare.



CONVOCATI - Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.