Domani il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta per la 26ª giornata di Serie A. Tante assenze a cui dovrà far fronte Luciano Spalletti. Ultima delle quali quella di Lorenzo Insigne, fermatosi nell'allenamento di questa mattina. Ce la fanno Osimhen e Fabián Ruiz, usciti malconci dalla sfida di Barcellona. Ancora fuori gli infortunati Tuanzebe, Lobotka, Anguissa, Politano e Lozano. Ecco i convocati:



PORTIERI - Marfella, Meret, Ospina.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI - Demme, Elmas, Fabián Ruiz, Zielinski.



ATTACCANTI - Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.