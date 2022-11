Mattinata di conferenza stampa per Luciano Spalletti e allenamento per il Napoli in vista del match di domani contro l'Atalanta. Gli azzurri sono partiti da poco direzione Bergamo, senza gli infortunati Kvaratskhelia e Rrahmani. Ecco i convocati del tecnico



PORTIERI - Marfella, Meret, Sirigu.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka.



CENTROCAMPISTI - Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI - Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.