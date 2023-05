Di seguito la lista dei convocati del Napoli per la partita di domani contro il Monza: Spalletti porta in Brianza il portiere di riserva Gollini, che si era fermato in settimana ed era in dubbio per la trasferta lombarda.



L'elenco: Gollini, Idasiak, Marfella, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Olivera, Ostigaard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.