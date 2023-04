Vigilia di Juventus-Napoli, gara valida per la 31ª giornata di Serie A. Domani sera andrà in scena il match all'Allianz Stadium di Torino e la squadra di Luciano Spalletti vuole lasciarsi alle spalle la delusione post eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. Davanti c'è un campionato da vincere con 14 punti di vantaggio sulla Lazio e 16 proprio sulla Juve. Out per infortunio Politano, Mario Rui e Simeone, completamente ristabilito invece Rrahmani. Ecco i convocati di Spalletti per la sfida con i bianconeri:



PORTIERI: Gollini, Marfella, Meret.



DIFENSORI: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Raspadori.