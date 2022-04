Domani il Napoli affronterà l'Empoli allo Stadio Castellani in vista della 34ª giornata di Serie A. Torna Ospina, ma Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Di Lorenzo, Ghoulam, Elmas e Lobotka. Assente anche Koulibaly per squalifica. Prima chiamata in campionato per Benedetto Barba, difensore classe 2003 che questa mattina è sceso in campo con la formazione Primavera nel successo per 3-2 contro i pari età della Fiorentina. Parte con la squadra Alessandro Zanoli, che ha accusato una gastroenterite e oggi non ha svolto l'allenamento.



I convocati del Napoli: Meret, Ospina, Marfella, Barba (maglia 80), Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.