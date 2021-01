Mancano poco più di 24 ore alla sfida della settimana. Juventus contro Napoli, domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Supercoppa italiana. Gli azzurri sono arrivati a destinazione, Gattuso è riuscito a recuperare Petagna in extremis nonostante qualche acciacco. C'è anche Maksimovic che oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Ecco la lista dei convocati, con i tre assenti che sono Malcuit, Osimhen e Fabián Ruiz:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.