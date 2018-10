Ecco i convocati della Roma per la sfida con il CSKA Mosca: out Pastore, tornano De Rossi e Kolarov.



Portieri: Olsen, Mirante.



Difensori: Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.



Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi.



Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.