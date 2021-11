Ecco la lista completa dei convocati da parte del tecnico della Salernitana Stefano Colantuono in vista della gara dell'Arechi in programma per domani, contro la Sampdoria:



Portieri: Belec, Fiorillo, De Matteis



Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri



Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea



Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.