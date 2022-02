Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Salernitana. Out Kovalenko per un fastidio muscolare, tornano Salcedo e Bourabia.



Portieri: Zoet, Zovko, Provedel



Difensori: Erlic, Nikolau, Kiwior, Hristov, Bertola, Bastoni, Reca, Amian, Ferrer, Sala



Centrocampisti: Bourabia, Nguiamba.



Attaccanti: Gyasi, Agudelo, Verde, Antiste, Nzola, Strelec, Manaj, Salcedo.