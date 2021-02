Domani alle 18:30, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno del "Franchi" di Firenze per affrontare i padroni di casa nel match valido per il quarto turno del girone di ritorno della serie A 2020-2021.



Per l'occasione, il tecnico aquilotto dovrà rinunciare agli squalificati Erlic e Bastoni, oltre a Farias e Terzi, prossimi al rientro in gruppo; restano a lavorare a Follo per mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni anche Mattiello e Nzola, mentre tornano tra i convocati Ferrer e Piccoli.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:





PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 88.LEO SENA



ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 23.SAPONARA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI