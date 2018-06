Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha diramato la lista dei convocati in vista di Russia 2018. Dei 26 pre-convocati in tre non hanno superato il taglio: Gregor Kobel (Hoffenheim), Silvan Widmer (Udinese), Edimilson Fernandes (West Ham). Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (RB Lipsia), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Difensori: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basilea), Stephan Lichtsteiner (Juventus), François Moubandje (Tolosa), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Deportivo La Coruña).

Centrocampisti: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Francoforte), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach).

Attaccanti: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke 04), Mario Gavranovic (Dinamo Zagabria), Haris Seferovic (Benfica), Steven Zuber (Hoffenheim).