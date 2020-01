Doppio programma per il Torino, come sempre accade dopo le partite ufficiali, in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia, martedì sera a San Siro, contro il Milan. Sessione di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri sera, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Non convocati per questo ritiro prepartita Ansaldi, Baselli, Falque, Parigini e Zaza, che si sono allenati con programmi personalizzati. Il calendario di domani prevede la seduta di rifinitura e poi la partenza per Milano.