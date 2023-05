Di seguito la lista dei convocati del Verona per la gara di domani contro il Torino. Il club ha fatto sapere che “il calciatore Josh Doig non è stato convocato in seguito a un problema muscolare riscontrato nella seduta di ieri”



L'elenco: Montipò, Zeefuik, Veloso, Faraoni, Hien, Verdi, Lazovic, Ceccherini, Djuric, Berardi, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Duda, Perilli, Gach, Coppola, Tameze, Sulemana.