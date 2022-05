Il tecnico del Verona Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Hellas- Torino, match valido per la 37a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, sabato 14 maggio, al 'Bentegodi', con calcio d’inizio alle ore 18. Oltre allo squalificato Faraoni, assenti anche Barak e Pandur. Tornano Dawidowicz (prima convocazione post-infortunio) e Coppola.



Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò.



Difensori: Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Retsos, Dawidowicz, Coppola.



Centrocampisti: Veloso,, Lazovic, Ilic, Tameze, Hongla, Praszelik, Bessa.



Attaccanti: Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone.